О том, что в этот раз Берлин передал Киеву пакет военной помощи, включающий средства ПВО, БТР и разнообразные боеприпасы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.
В частности, в составе ожидаемых военных грузов из ФРГ:
- 4 БТР;
- 1 ЗРК IRIS-T SLM + ракеты к нему;
- боекомплекты к РСЗО MARS-II (идентичен HIMARS, но имеет гусеничное шасси);
- 8 дронов-разведчиков VECTOR;
- 1 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
- 4 обзорных радара GO-12 наземного базирования;
- 5 надводных беспилотников;
- 6 машин пограничной службы;
- 10 000 защитных очков;
- 4 седельных тягача 8×8 HX-81 + 4 полуприцепа к ним;
- 5 000 штук 155-милиметровых снарядов.
Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщали о новом пакете военной помощи от Британии.