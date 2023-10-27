О том, что в этот раз Берлин передал Киеву пакет военной помощи, включающий средства ПВО, БТР и разнообразные боеприпасы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.

В частности, в составе ожидаемых военных грузов из ФРГ:

4 БТР;

1 ЗРК IRIS-T SLM + ракеты к нему;

боекомплекты к РСЗО MARS-II (идентичен HIMARS, но имеет гусеничное шасси);

8 дронов-разведчиков VECTOR;

1 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;

4 обзорных радара GO-12 наземного базирования;

5 надводных беспилотников;

6 машин пограничной службы;

10 000 защитных очков;

4 седельных тягача 8×8 HX-81 + 4 полуприцепа к ним;

5 000 штук 155-милиметровых снарядов.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщали о новом пакете военной помощи от Британии.