О том, что на 3-м мирном саммите по Украине, начавшемся на Мальте в эту субботу, 28-го октября, присутствуют представители более, чем 65 государств, готовые приступить к обсуждению важных вопросов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-аккаунте главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как с тало известно, в мальтийском саммите участвуют высокопоставленные чиновники внешнеполитических ведомств и советники по нацбезопасности не только со стороны стран Запада, но и государств Глобального Юга. На данной встрече, сразу после презентации, будут обсуждаться конкретные сценарии по реализации несколько пунктов «Формулы мира», касающиеся:

ядерной, продовольственной и энергетической безопасности;

гуманитарного направления (касательно освобождения военнопленных и депортированных лиц);

восстановления территориальной целостности нашей страны в отдельности, и мирового порядка в целом.

Ранее мы писали о том, как Ермак пренебрежительно высказался о возможностях российских «Кинжалов».