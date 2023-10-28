О том, что вследствие сегодняшнего обстрела данного города, осуществленного российскими войсками вторжения, на территории Корабельного района зафиксированы повреждения у частных домов, а также возникли многочисленные пожары, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в Telegram-канале главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По словам Романа Мрочко, помимо повреждений у жилых домов, из-за очередного военного преступления вояк «второй армии мира», ранена 80-летняя женщина, получившая травмы головы и сотрясение мозга. На данный момент пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в разведке Великобритании раскрыли решающий фактор в боях на левом берегу Херсонщины.