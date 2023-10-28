О том, что вечером этой пятницы, 27-го октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла в «новую фазу войны», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы израильского оборонного ведомства Йоава Галанта, опубликованное в издании Haaretz.

По словам Галанта, после начала обновленной стадии контртеррористической наземной операции в Секторе Газы, эти масштабные действия против экстремистов-исламистов не прекратятся, пока не будет получен «новый приказ». Как стало известно, в ночь на субботу в палестинском анклаве «земля содрогнулась» после атак с воздуха, в результате попаданий в подземные склады с боеприпасами и топливом, обустроенных террористами.

Следует отметить, что военный представитель Государства Израиль заранее призывал палестинцев экстренно покинуть северную часть Сектора Газы в преддверии операции ЦАХАЛа.

Ранее мы писали о том, как армия обороны Израиля ночью на 26-е октября совершила рейд в северной части Сектора Газы.