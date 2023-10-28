О том, какими способами можно засвидетельствовать накопленный страховой стаж, если трудовой книжки нет на руках, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт ПФУ.

В частности, полный список документации, на основании которой можно заверить или уточнить страховой стаж, выглядит нижеуказанным образом:

документы, основанные на данных, внесенных в автоматизированные системы предприятий/организаций;

справки/выписки из внутренних приказов учреждений;

сведения касательно выплат зарплат или поступлений на личные счета;

рабочие удостоверения;

трудовые контракты в письменном виде или соглашения, в которых есть отметки об исполнении работ;

прочие данные, в которых задокументирована информация о периодах работы.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ уточнили, в каком виде следует подавать документы для оформления пенсий.