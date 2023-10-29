О том, что очередное подтверждение такое усиления военного цензурирования, было обнаружено в российских ВУЗах, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как стало известно военной разведке Британии, в середине текущего месяца образовательное ведомство РФ распространило указание — администрация университетов должна не допускать открытого обсуждения любых «негативных политических, экономических и социальных тенденций» в государстве-терористе в период ведения какой-либо научной и учебной деятельности.

Предполагается, что такой шаг в долгосрочной перспективе пролонгирует стремления по формированию «эхокамеры» для политически одобренных Кремлем перспектив. Подобная тенденция, судя по всему, вызвана тем, что в Кремле намерены и далее минимизировать отрицательные факторы «специальной военной операции» перед переизбранием кремлевского тирана Владимира Путина на новый срок в марте 2024-го года.

Ранее мы писали о том, что разведка Великобритании указала на нюансы сотрудничества РФ с Северной Кореей.