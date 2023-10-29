О том, что в Минобороны Чехии настоятельно рекомендуют своей стране выйти из состава ООН, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, размещенное в X-аккаунте главы местного оборонного ведомства Яны Черноховой.

По словам Черноховой, ровно 3 недели назад экстремисты ХАМАСа убили более 1 400 израильтян — гораздо больше, чем погибло людей от теракта боевой исламистской организации «Аль-Каида», совершенного 11-го сентября в США.

Глава Минобороны Чехии подчеркнула, что лишь 14 стран, включая ее собственную, ясно и понятно выступили против подобного беспрецедентного террористического нападения, совершенного террористами ХАМАСа.

Чернохова призвала:

Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону. Давайте выйдем.

Ранее мы писали о том, что Израиль больше не будет выдавать визы представителям ООН после слов Гутерриша о нападении исламистов ХАМАСа.