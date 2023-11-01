О том, что по мнению бригадного генерала, начальника штаба ВВС Израиля Эяла Гринбаума, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) четко соблюдают все правила ведения войны, требующие, чтобы численность жертв среди гражданских было пропорциональна важности военной цели, по которой совершен удар, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Times.

По словам Гринбаума, перед каждой атакой на объекты в Секторе Газы, проходит от 11 до 12 этапов предварительного одобрения. Кроме того, перечень целей в Газе регулярно обновляется и повторно тестируется перед дачей разрешения на осуществление ударов. Однако решение относительно ликвидации сетей подземных туннелей ХАМАСа, которыми пронизан весь регион, создало высокую опасность для гражданских зданий, расположенных над ними.

Впрочем, в ЦАХАЛе стараются, основываясь на моральных и юридических обязательствах, существенней минимизировать опасность, «насколько это возможно», призвав жителей Газы в тех районах, где ведется наиболее интенсивная работа, переехать туда, где боевые действия менее активны.

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