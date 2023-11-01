О том, что по мнению министра внутренних дел Игоря Клименко, все вышеописанное — не более чем обычные слухи, то есть на его должность не собираются назначать нынешнего главу СБУ Василия Малюка, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный «Українськими Новинами».

По словам Клименко, не только подобная информация распространяется в течение достаточно продолжительного времени. В частности, идентичные сведения тиражируются о любом высокопоставленном чиновнике, что является «таким крестом всех власть имущих».

Глава Министерства внутренних дел подчеркнул:

Не читайте такую информацию.

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