О том, что в украинском социальном ведомстве намерены предоставить инвалидам больше экономической «самостоятельности» вместо начисления привычной финпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, прозвучавшее на YouTube-канале «Укринформ: Вечерний стрим».

По словам Жолнович, если инвалиду дали возможность пройти качественную реабилитацию, выдали протез, переобучили, обустроили с учетом его особых потребностей, обеспечили жильем и рабочим местом, приносящем от 10 000 до 20 000 гривен, то возникает вопрос:

Есть ли смысл выплачивать ему пенсию в 2 000 гривен и ограничивать в трудовых правах?

По мнению главы Минсоцполитики, следует перенаправить средства с соцвыплат на сопровождение такой особы на рабочем месте, в частности, «предоставить человеку качественную соцуслугу и обеспечить экономическую самостоятельность», что является гораздо более эффективным методом.

Ранее мы писали о том, что Жолнович раскрыла процент украинцев, которым в 2024-м году проиндексируют пенсии по минимальной ставке.