О том, немецкое правительство передало Украине следующий пакет военной помощи, в состав которого входят не только радарные установки для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.
Как стало известно, указанный пакет, помимо 2-х радаров TRML-4D для ЗРК IRIS-T, включает:
- 12 бронетранспортеров;
- 7 разведывательных беспилотников Primoco-ONE;
- 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
- 5 аквадронов;
- 10 000 защитных очков;
- 32 спутниковых терминала;
- 1 PCB-комплект (3D-принтер);
- 5 большегрузных тягачей формата 4×4 плюс 4 полуприцепа к ним;
- 12 грузовиков модели MAN-TGS;
- 30 000 комплектов зимней униформы.
Ранее наш информационный портал писал о том, что 2-го ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил — наступление оккупантов на Угледарском направлении остановлено.