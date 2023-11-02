О том, немецкое правительство передало Украине следующий пакет военной помощи, в состав которого входят не только радарные установки для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.

Как стало известно, указанный пакет, помимо 2-х радаров TRML-4D для ЗРК IRIS-T, включает:

12 бронетранспортеров;

7 разведывательных беспилотников Primoco-ONE;

2 защитные системы AMPS для вертолетов;

5 аквадронов;

10 000 защитных очков;

32 спутниковых терминала;

1 PCB-комплект (3D-принтер);

5 большегрузных тягачей формата 4×4 плюс 4 полуприцепа к ним;

12 грузовиков модели MAN-TGS;

30 000 комплектов зимней униформы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 2-го ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил — наступление оккупантов на Угледарском направлении остановлено.