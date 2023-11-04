О том, что на территории РФ, в среду, 1-го ноября, осуществили неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс», являющейся основным носителем ЯО в наземной составляющей российских стратегических сил, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, ракету «Ярс» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области по цели, установленной на территории полигона «Кура» (Камчатка), запустил боевой расчет 33-й ракетной армии РВСН России. В соответствии с данными, которыми располагает ГУР МОУ, данный «Ярс» сбился с курса, как фиксировалось и в период аналогичных ранних командно-штабных учений, прошедших 25-го октября текущего года.

Тем не менее, глава оборонного ведомства РФ Шойгу, когда отчитывался перед кремлевским тираном Путиным, сообщил — все прошло согласно «планам подготовки ВС РФ к массированному ядерному удару в ответ на ядерный удар противника».

Ранее мы писали о том, что Москва официально утвердила отзыв ратификации договора по испытаниям ядерного оружия.