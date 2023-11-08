О том, что в РФ смогли запустить внутренние производственные мощности, позволяющие снимать с конвейера по сотни «Шахедов» ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы военной разведки Эстонии Антса Кивисельга, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Кивисельга, российские военные заводы уже работают в три смены — враги, вероятно, могут отправлять на войну с Украиной миллионы артиллерийских снарядов в год, и, это, не считая нескольких тысяч северокорейских контейнеров с оружием, в которых было примерно от 300 000 до 500 000 единиц боеприпасов.

Глава военной разведки Эстонии акцентировал:

Что касается оружия из Ирана, то есть информация, что РФ начала производить дроны по иранской технологии, производственная мощность — почти 1 000 дронов в месяц.

Ранее мы писали о том, как британская разведка объяснила серьезные проблемы с логистикой войск РФ.