О том, что президентом Украины Владимиром Зеленским подписан надлежащий указ, исходя из которого, правительственным структурам необходимо принять безотлагательные и экстренные меры, касающиеся проведения переговоров по вступлению в Евросоюз (сверка со списком всех выполненных требований ЕК), пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, озвученное замглавы ОПУ Игоря Жовквы в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жовквы, в рамках исполнения вышеописанного указа, представители Еврокомиссии сделают «скрининг» национального законодательства Украины, с целью выяснения, насколько данные нормы соответствуют стандартам Евросоюза.

Жовква акцентировал:

Мы ставим вопрос перед Еврокомиссией не ожидать начала переговоров, и провести этот «скрининг». Здесь президент дал поручение Кабмину и другим институтам.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал об успешной эвакуации украинцев из Сектора Газы, раскрыв нюансы.