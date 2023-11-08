О том, что в правительстве намерены изменить максимальный уровень соцпомощи на оплату «коммуналки» на отопительный сезон для определенной части граждан, повысив сумму более, чем вдвое, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на официальной странице Кабмина Украины.

По словам Шмыгаля, если на данном этапе украинские семьи, при возникновении необходимости, получают финпомощь от государства на приобретение твердого топлива, исходя из 7 000 гривен каждому домохозяйству ежегодно, то вскоре сумма предельной субсидии вырастет значительно. В частности, на покупку дров или угля нуждающимся гражданам, которые не могут самостоятельно обеспечить свои жилища подачей «голубого топлива», станут выделять по 16 200 гривен ежегодно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ подсказали, как узнать о назначении соцпомощи на оплату коммунальных услуг в онлайн-формате.