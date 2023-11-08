О том, что государствам-членам Евросоюза следует подготовиться к старту переговорного процесса касательно вступления Украины в этот блок, но и Киеву необходимо быстрее выполнить некоторую часть еще не воплощенных реформ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, прозвучавшее сегодня, 8-го ноября, на соответствующем брифинге в Брюсселе, и опубликованное в «Европейской правде».

По словам фон дер Ляйен, наша страна смогла выполнить более 90 процентов рекомендаций, выдвинутых со стороны Еврокомиссии сразу после предоставления Украине кандидатского статуса. В частности, вскоре Совет Евросоюза должен начать переговоры [с Украиной] по интеграции. Кроме того, Еврокомиссия настаивает, чтобы Евросовет «одобрил переговорную рамку», после исполнения Украиной оставшихся, но не законченных реформ.

Стоит подчеркнуть, что отчет Еврокомиссии — это рекомендация для Евросовета, являющегося органом, который собирает лидеров всех 27 государств-членов блока, и, судя по всему, судьбоносное финальное решение по Украине будет принято в декабре.

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