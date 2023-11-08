О том, что в украинском оборонном ведомстве инициировали проведение масштабного служебного расследования касательно намерений военных функционеров, которые причастны к организации награждения воинов 128-й бригады в Запорожской области, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советницы по коммуникациям Госбюро расследований Татьяны Сапьян, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Сапьян, военные должностные лица не имели права организовывать подобное мероприятие рядом с линией фронта, и чтобы такого больше никогда не повторилось, все причастные к данному инциденту, которого можно было избежать, понесут надлежащую ответственность.

Также, советник по коммуникациям ГБР подчеркнула, что расследование указанной трагедии является весьма сложным и над этим делом круглосуточно работают не только в Госбюро, но и активно участвуют специалисты из СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора.

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