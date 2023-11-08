О том, что в Кремле весьма недовольны отсутствием какого-либо желания у украинцев, содержащихся в местах лишения свободы на ВОТ, получать паспорта государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, в местные фейковые ячейки федеральной службы наказаний, из Москвы направили указания предоставить перечни украинцев, до сих пор не получивших паспорта РФ. Также, оккупантов обязали отдельно составить списки тех, кто отказался от паспорта страны-агрессора в категорической форме: с такими украинцами планируют проведение «дополнительных разговоров», и угрожают их этапированием в Новороссийск, где граждан уже не смогут посещать родственники и близкие.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрыли процент предателей Украины, согласившихся пополнить ряды захватчиков на ВОТ.