О том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен решающе осуждает «растущие и опасные» военные взаимоотношения между КНДР и РФ, в особенности, после информации касающейся того, какими путями Пхеньян предоставляет боеприпасы и вооружение Москве для ведения войны с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам Блинкена, текущее взаимодействие России и Северной Кореи в военной сфере, вызывают высокую степень озабоченности у «США, Южной Кореи и остальных стран мира». Также, не так давно от главного разведведомства Южной Кореи поступили данные — Северная Корея, с начала августа текущего года, отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских боеприпасов, чего достаточно, по оценкам южнокорейских военных, на примерно двухмесячное обеспечение «второй армии мира» в войне.

Госсекретарь США отдельно подчеркнул, чем именно Путин может снабжать Чен Ына в ответ:

У нас есть реальная озабоченность по поводу поддержки [Россией] северокорейской программы разработки баллистических ракет, ее ядерных технологий и потенциала космических запусков.

Ранее мы писали о том, почему Блинкен отверг призывы о немедленном прекращении огня в Секторе Газы.