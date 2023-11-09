О том, что после того, как на прошлой неделе страна-агрессор потеряла нескольких «инновационных» С-400 «Триумф», исходя из новых аналитических данных, можно сделать вывод — для дальнейшего закрытия неба над Украиной, Россия, судя по всему, будет вынуждена перераспределить прочие ЗРК, обычно защищающие отдаленные регионы государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенные в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

По мнению британской военной разведки, основные российские ЗРК, имеющие большую дальность покрытия, в частности С-400 «Триумф», способны выявлять и ликвидировать цели на расстоянии до 400 километров, и потому были расположены в стратегически важных местах, а также вдоль границ РФ. Таким образом, передислокация указанных систем почти наверняка ослабит позицию российского ПВО на периферии.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 9-го ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы — ракеты «прилетели» по месту расположения офицерам путинской армии.