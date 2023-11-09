О том, что на данном этапе наша страна получила разрешения на выезд из Сектора Газы для чуть более 300 своих граждан, однако сотни украинцев все еще могут оставаться на территории палестинского анклава, пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, озвученное в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Корнийчука, Украина суммарно располагает действительными разрешениями лишь на 329 человек. Также, дипломат рассчитывает на получение еще нескольких подобных документов, но в небольшом количестве, поскольку доминирующая часть украинских заявок уже рассмотрена израильской стороной и согласована положительно.

Впрочем, в соответствии с оценками консульства, в действительности речь может идти еще об около 500 гражданах, так как они не состоят на учете, и «связи с ними нет».

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал об успешной эвакуации украинцев из Сектора Газы и деталях операции.