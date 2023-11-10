О том, что за весь период войны с Украиной, «вторая армия мира» не досчиталась около 200 военных летчиков, пишет «НБН», ссылаясь на материал русской службы BBC-News.

Как стало известно из открытых источников, защитники нашей страны «приземлили» как минимум 197 пилотов российских захватнических войск. При этом, на подготовку каждого такого нового «штучного специалиста», потребуется не менее 6-ти лет и «вливание» более 3 миллиона долларов. Таким образом, чтобы восполнить потери в Украине, Кремль должен выделить фактически 591 миллион долларов.

Стоит отметить, что на самом деле потери россиян несколько выше — в вышеописанное число не входят 13 летчиков, уничтоженных боевиками ЧВК «Вагнер» во время так называемого «мятежа Пригожина» летом 2023-го года.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие потери понесла путинская армия после «прилета» по базе во временно захваченном Скадовске.