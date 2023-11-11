О том, что кроме станции РЭБ «Борисоглебск» и артсистем 2С19 «Мста-С» и 2С5 «Гиацинт-С», силы противника не досчитаются и более 600 человек личного состава на некоторых важных участках фронта, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

Как стало известно, защитники Украины стойко удерживают оборонные позиции на нескольких направлениях: безуспешными оказались попытки путинской армии прорваться к юго-востоку от Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного; также оккупанты не продвинулись к югу от Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского на Донетчине, включая и Работино на Запорожье. Помимо этого, ВСУ не прекращают ведения наступательных действий на Мелитопольском направлении.

Стоит отметить, что благодаря результативной работе бойцов Сил Обороны, в течение последних суток российские войска вторжения утратили, не считая 3 складов с боеприпасами и выведенных из строя 37 единиц бронетехники:

642 человека плюс 9 захватчиков сдались в плен;

7 танков;

11 боевых бронированных машин;

8 артсистем/РСЗО;

9 дронов;

18 единиц авто- и спецтехники.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский показывал видео провала новой тактики россиян.