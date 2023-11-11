О том, что в ближайшее время, в ДТ и бензины, поставляемые в нашу армию, станут добавлять определенные примеси, которые позволят несколько сократить масштаб хищений автотоплива, предназначенного для военных целей, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минобороны Украины.

Как стало известно, снабжение такими разновидностями горючего, в Минобороны планируют начать со следующей недели, а в ВСУ данные ресурсы попадут в конце этого месяца. Отличие такого автотоплива, в том, что ДТ получит зеленую, а бензины — красную окраску.

Отмечается, что промаркированное горючее практически невозможно разбавить, поскольку цвет будет только терять насыщенность, но не исчезать. Таким образом, в Минобороны надеются не только идентифицировать или находить автотопливо, закупленное исключительно на нужды ВСУ, тем самым минимизировав вероятность его незаконной перепродажи, но и не допустить злоупотреблений на местах касательно смешения горючего.

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