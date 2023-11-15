О том, что Минобороны США неофициально увеличило объемы поставок военной помощи Израилю из-за продолжающегося конфликта с боевиками ХАМАСа, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Как стало известно, дело касается отправки большего количества ракет с лазерным наведением для вертолетов Apache, а также о 155-милиметровых снарядах, тепловизорах, боеприпасах для пробития бункеров, а также новых ББМ (боевых бронированных машинах). В частности, все это вооружение или уже предоставлено, или же Минобороны США откроет к нему доступ Израилю с европейских и американских складов.

Впрочем, в Пентагоне отказались комментировать детали поставок оружия в Израиль, заявив, что будет использовано «несколько направлений — от собственных запасов до промышленных каналов США» с целью обеспечения Израиля «средствами для защиты» от группировки ХАМАС.

Ранее мы писали о том, что Блинкен отверг призывы о немедленном прекращении огня в Газе и подчеркнул право Израиля на самооборону.