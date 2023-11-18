О том, что над российским приграничным регионом сегодня утром якобы ликвидирован украинский ударный беспилотник, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза.

По словам Богомаза, силами и средствами ПВО оборонного ведомства страны-агрессора, вроде бы была пресечена атака Украины — в небе над Унечским районом россияне выявили и сбили беспилотный летательный аппарат. Как утверждает местный губернатор, никто не пострадал, и каких-либо разрушений не зафиксировано, однако по какой-то причине оперативные и экстренные службы все же были вынуждены выехать на место событий.

Ранее наш информационный портал писал о том, что вечером минувшей пятницы, 17-го ноября, враги осуществили атаку на мирный город Запорожье.