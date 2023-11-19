О том, что никакого урезания в размерах финансовой поддержки Украины на данный момент не фиксируется, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Национального банка Украины Андрея Пышного, опубликованное в международном издании The Banker.

По словам Пышного, с начала 2023-го года, страны-доноры выделили Украине не менее 35 млрд долларов финпомощи. При этом, надлежащие потребности нашего государства до завершения текущего года выросли до 45 млрд долларов. Предполагается, что разница в указанных средствах вскоре придет в казну Украины, поскольку найдутся и «все необходимые решения».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ сообщили о вероятных сроках аннулирования моратория на поднятие стоимости «коммуналки».