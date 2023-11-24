О том, что «вторая армия мира» в Украине продолжает нести масштабные потери от дальних высокоточных ударов защитников нашей страны, которые осуществляются из-за линии фронта, и командованию ВС РФ приходится задуматься об «острой дилемме», спровоцированной вышеуказанными действиями ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно военной разведке Британии, оккупанты на местах, как правило, отлично знают о радиусе поражения западных РСЗО, состоящих на вооружении ВСУ. Впрочем, осознав реальность весьма продолжительного боевого развертывания, командиры российских войск вторжения вынуждены столкнуться с острой дилеммой — им необходимо сбалансировать улучшенную практику удержания собственных подразделений рассредоточенными, то есть менее уязвимыми к обстрелам, при этом, сохранив повседневное требование по концентрации «живой силы» вместе, с целью контроля и «поддержания морального духа».

Ранее мы писали о том, что Барабаш рассказал об особенностях третьей волны наступления РФ на Авдеевку.