О том, что защитники нашей страны продолжают удерживать оборонные позиции по левой стороне Днепра на Херсонщине, не прекращая ведения контрбатарейной борьбы и нанесения ударов по «второй армии мира», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Сил Обороны Юга Украины.

Как стало известно, в последнее время враги несколько активизировали маневрирование своими силами и средствами, пытаясь уплотнить собственную оборону, и продолжая давить с воздуха с применением управляемых авиабомб различной степени мощности.

Впрочем, вопреки вышеописанной активизации оккупантов, на протяжении минувших 24 часов, украинскими военными «демилитаризовано» 19 «хороших россиян», уничтожен 1 наблюдательный пункт, а также 2 лодки и 7 артсредств путинской армии.

Ранее мы писали о том, что у Буданова рассказывали о подробностях «взрывной» акции движения сопротивления в Мелитополе 1-го декабря.