О том, что по мнению президента США Джозефа Байден, вероятность прекращения предоставления военной помощи Украине является абсолютным «безумием», пишет «НБН», ссылаясь на материал The New York Times.

По словам президента США, перспектива аннуляции выделения военной помощи Украине не только «неправильное» решение. В частности, Байден подчеркнул, что такая «неспособность» в поддержке Украины (как ранее неоднократно обещалось), станет «просто безумием», поскольку полностью «противоречит интересам США».

Кроме того, американский лидер выказал определенную уверенность в непрерывности оказания помощи Украине, акцентировав:

Мы это сделаем.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему Зеленский отменил выступление перед американским Сенатом 6-го декабря.