О том, что в эту пятницу, 15-го декабря, в Мелитополе партизаны провели результативную «акцию», взорвав железнодорожный поезд, ежедневно перевозивший с Крымского полуострова в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Отдельно стоит подчеркнуть — на обратном пути данный поезд вывозил с ВОТ Украины рудное сырье, зерновые культуры и «демитализированную» бронетехнику оккупантов, и, благодаря прекрасной работе героев подполья, этот состав свое движение прекратил окончательно.

Отметим, что вследствие контролируемого подрыва, произошедшего около 8-ми часов утра пятницы «под носом» российских спецслужб, также были повреждены ЖД-пути, а не только тепловоз с вагонами.

На данный момент, оккупанты оцепили место инцидента, и приступили изучению и обыскам на прилегающей местности — привлечены сотрудники ФСБ, коллаборационисты из полиции, кинологи с собаками, включая экспертов-криминалистов.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали о нюансах мартовских «выборов» президента РФ на ВОТ Украины.