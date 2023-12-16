О том, что ночь на субботу в указанной области выдалась относительно спокойной, поскольку сведения, касающиеся пострадавших от обстрелов, не поступали, но все же зафиксированы повреждения гражданских объектов, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Донецкой ОВА.

Как стало известно, на Донецком направлении, на территории Марьинской общины, захватчики наносили удары по Красногоровке, Новомихайловке и Константиновке. Вследствие российских обстрелов, в Курахово есть повреждения у 3-х домовладений и многочисленных торговых павильонов.

На Горловском направлении: частично разрушено 5 домовладений в Часовоярской общине, а также обстреляна Раздоловка в Соледарской общине.

На Лисичанском направлении, «вторая армия мира» обстреляла три улицы в Серебрянке Северской общины. Кроме того, зафиксировано 4 удара по Лиманской общине.

Ранее мы писали о том, что в КГВА рассказали об изменении тактики российских ударов по столице.