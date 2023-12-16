О том, что наша страна получит от Всемирного банка 1,34 млрд долларов, большей частью которых закроют срочные статьи расходов из государственного бюджета, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающую информацию, размещенную в официальном Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, после выделения Всемирным банкам вышеописанной суммы, бюджетом Украины будут профинансированы нижеуказанные приоритетные направления:

пенсионные выплаты;

зарплаты «бюджетников» (в первую очередь — учителей);

соцпомощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

прочие расходы госбюджета (в частности, — на пополнение внутренних ресурсов для нужд ВСУ).

Ранее мы писали о том, что Орбан называл условие, при котором Венгрия поддержит предоставление Украине помощи в 50 млрд евро от ЕС.