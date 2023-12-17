О том, что оккупационные «власти», похоже, прибегнут к фальсификациям на незаконно назначенных «выборах» российского президента на захваченных страной-агрессором украинских территориях, ради достижения «правильных» результатов, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Британии напомнила: 11-го декабря, Центральной избирательной комиссией РФ было объявлено — голосование на указанных «выборах» затронет жителей ВОТ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, таким образом открыв оккупантам больше возможностей симулировать реальное «волеизъявление народа».

Ранее наш информационный портал о том, в какие учреждения на ВОТ захватчики активно «внедряют» агентов для выявления украинского движения сопротивления.