О том, что в перевернувшемся на территории Словакии автобусе, ехало 53 гражданина Украины, и около 10 из них пострадали вследствие аварии, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, опубликованный в «РБК-Украина».

По словам Николенко, украинское посольство в Словакии начало предоставлять консульскую помощь гражданам нашей страны, попавшим в дорожно-транспортное происшествие в окрестностях Даргова. Как стало известно, в данном ДТП оказался автобус, курсировавший рейсом из Вены в Киев.

Также, из находящихся в автотранспортном средстве 53 пассажиров, являющихся гражданами Украины, 8 человек получили травмы средней степени тяжести. На данном этапе, пострадавшим оказана необходимая медпомощь, то есть угрозы для их жизни нет.

Прочих пассажиров уже перевезли в Кошицу, где их ожидают запасной автобус.

Ранее мы писали о том, что Кулеба объяснял, какие последствия несет даже частичный успех Путина в войне.