О том, что в субботу, 16-го декабря, «освободители» несущественно переместились в окрестностях Авдеевки, Бахмута и Вербового, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический отчет «Института изучения войны» (ISW).

Как стало известно, «вторая армия мира» с незначительным успехом провела локальные наступательные действия в районе Бахмута, продвинувшись севернее Хромового (западнее Бахмута).

Аналогичные операции российские войска вторжения вели рядом с Авдеевкой — геолокационные свидетельства, опубликованные накануне, показывают — захватчики овладели западными окраинами промышленной зоны юго-восточнее указанного населенного пункта.

Помимо вышеописанного, оккупанты не прекращают контратаковать в западной части Запорожской области, где недавно достигли малозначимых результатов — захватили «серую зону» северо-западней Вербового.

Ранее мы писали о том, что в ISW перечисляли признаки готовности РФ к продолжительной войне в Украине.