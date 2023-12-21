О том, что власти РФ начали формировать якобы добровольческий, а фактически отряд, состоящий из наемников-контрактников, — батальон «Донецк», в котором, естественно, не будет жителей данного города, поскольку набор «освободителей» ведется в Краснодарском крае, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, этот батальон отдадут в подчинение «казацкой бригаде «Терек»», не имеющей никакого отношения к настоящим казакам — Москва снова использует тематику «правильного казачества», намереваясь и дальше таким способом осквернять историю Украины.

Стоит отметить, что одного такого «казака», Александра «Бабая» Можаева, считающегося неким «символом русского мира», ликвидировали на Запорожском направлении бойцы Сил Обороны еще 18-го октября, и, судя по всему, аналогичная участь ждет и террористов из батальона «Донецк».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали об особенностях мартовских «выборов» президента РФ на ВОТ Украины.