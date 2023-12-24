О том, что по мнению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, кремлевский тиран Владимир Путин не выведет свои войска из Украины до победного конца, и по этой причине, страны Европы должны готовиться к затяжной войне, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Guardian.

По словам Борреля, текущая война имеет экзистенциальный аспект не только для Украины, но и всего ЕС, поскольку опасность угрожает не только европейской демократии, но и самому существованию Европы. Именно из-за этих ключевых факторов, ЕС необходимо экстренно сменить курс, и мобилизовать весь потенциал, чтобы не позволить Путину выиграть войну в Украине.

Кроме того, главный дипломат Евросоюза подчеркнул — Москва не удовлетворится «куском Украины» и не согласится на мирные переговоры, в особенности, накануне американских выборов президента, которые могут подарить Путину «гораздо более благоприятный сценарий».

Боррель добавил:

Мы должны готовиться к длительному конфликту высокой интенсивности. Путин решил продолжать войну до окончательной победы.

Ранее мы писали о том, что Боррель сравнивал Путина со Сталиным и объяснял, почему Евросоюз не должен медлить с помощью Украине.