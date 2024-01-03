О том, что вследствие падения частей уничтоженных ракет, в столице Украины горели многоэтажные жилые дома, в частности, на территории Соломенского района, откуда успели эвакуировать более 100 мирных жителей, но пострадавшие все же есть, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Как стало известно, количество пострадавших из-за удара вояк государства-террориста по Киеву во вторник, 2-го января, выросло с 49 человек до 54 человек (у большинства — минно-взрывные травмы). При этом, согласно предварительной информации, погибли 2 человека.

Кроме того, следует отметить, что возгорание складских помещений в Подольском районе локализовано специалистами ГСЧС Украины, однако мероприятия по разборке завалов не прекращаются, потому численность жертв может снова возрасти.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» рассказали, почему РФ «взяла паузу» с атаками на энергообъекты в Украине.