О том, что на территории данного города, вследствие нанесенного Россией утреннего ракетного удара, прозвучала серия взрывов, и из-за этого военного преступления государства-террориста есть как раненые, так и убитые среди гражданского населения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную в Telegram-канале главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По слова главы Кировоградской ОВА, российской крылатой ракетой воздушного базирования Х-59, были частично разрушены здания объектов энергетической инфраструктуры и пострадали дюди.

В результате обстрела, совершенного путинской армией, восемь работников энергопредприятия получили ранения различной степени тяжести, и отправлены на экстренную госпитализацию. К сожалению, один человек (автослесарь указанного предприятия), погиб на месте.

Ранее мы писали о том, сколько российских «Шахедов» было уничтожено ПВО Украины в ночь на 4-е января.