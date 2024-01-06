О том, что данный мобильный оператор опровергает слухи, касающиеся продолжительного присутствия хакеров во внутренней системе компании, включая достпу к личным данным абонентов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в Facebook-аккаунте представителя «Киевстар» Ирины Леличенко.

По словам Леличенко, открытый процесс расследования кибератаки на «Киевстар», не закончен — сейчас изучаются различные сценарии инцидента, но до полного окончания следственных мероприятий, ни один из них не может считаться завершенным.

Кроме того, все сведения касательно этапов расследования взлома, регулярно публикуются на официальном сайте СБУ, непосредственно задействованной в этом процессе, — пока никаких фактов о «сливе» персональных данных украинцев так и не обнаружено.

Также, «Киевстар» уже интегрировал расширенные средства киберзащиты, в частности, усилив управление доступом, внедрив различные системы контроля за серверами/рабочими станциями, и проработал последующие шаги относительно усиления кибербезопасности.

Ранее мы информировали о том, что СБУ раскрывала дополнительные подробности о взломе «Киевстар».