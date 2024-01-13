О том, что «власти» сепаратистского образования Приднестровья (напрямую поддерживается страной-агрессором), решили прибегнуть к формированию «информационных условий» для осуществления вероятной операции под чужим флагом в рамках «более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Института исследования войны».

Подобные выводы аналитики «Института изучения войны» сделали, скрупулезно изучив пресс-релиз, растиражированный в пятницу, 12-го января, так называемым «Министерством госбезопасности» Приднестровья.

В частности, в вышеописанном заявлении уверялось — спецслужбы Молдовы якобы подготавливают «специальные боевые группы», каждая численностью более 60 человек, для подрыва критически важных предприятий, диверсий на военных объектах, захвата или ликвидации должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов сепаратистского региона: такая дезинформация, безусловно, «поможет» Москве оправдать свое вмешательство.

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