О том, что цифры, свидетельствующие о динамике осуществления поджогов военкоматов в РФ за последние полгода, фактически увеличились в 2 раза, и эта статистика указывает на рост недоверия местного социума к обещаниям Кремля не проводить следующую волну мобилизационных мероприятий, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с данными военной разведки Британии, 22-го января российской правительство проинформировало о 220-ти нападениях на военкоматы с начала полномасштабной агрессии против Украины в феврале позапрошлого года. Кроме того, согласно информации издания «Медиазона», подтверждается 113 атак на военкоматы с 26-го июля 2023-го года — эти цифры подтверждают увеличение вдвое поджогов «призывных пунктов» в РФ, если исходить из сведений за минувшие 6 месяцев.

Следует отметить, что по мнению главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, все граждане, участвующие в поджогах, якобы работают на страны Запада. Однако, в Минобороны Великобритании считают несколько иначе — вышеописанная тенденция, безусловно, связана с растущим недовольством войной среди российского общества, в особенности, среди тех, кого могут призвать после объявления «второй волны мобилизации». То есть, все нападения [на военкоматы] попросту являются следствием высокой степени недоверия к обещаниям о «частичной, а не всеобъемлющей мобилизации.

Ранее мы писали о том, как в британской разведке высказались об «успехах» РФ на Донетчине, спрогнозировав развитие ситуации у Авдеевки.