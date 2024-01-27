О том, что захватчики пытаются продолжать наступление на нескольких участках фронта, преследуя ключевую цель — полную оккупацию Донбасса, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики британского оборонного ведомства напомнили о захвате путинской армией села Крахмального на Харьковщине и села Веселое под Бахмутом на Донетчине, но подчеркнули — подобные «достижения» россиян не имеют никакого стратегического значения, поскольку население первого указанного населенного пункта до войны составляло 45 человек, а второго — 102. Такие «успехи» ВС РФ лишь подчеркивают незначительность продвижения ВС РФ, в то время, как армия нашей страны сконцентрировалась на тактике «активной обороны».

Британская разведка добавила, вернувшись к Авдеевке, что контратаки защитников удерживают «освободителей» от последующего продвижения вглубь города, и именно здесь армия Путина несет колоссальные потери в «живой силе» и бронетехнике, зачастую вызванные грамотным сбросом боеприпасов с украинских БПЛА.

Также, в Минобороны Великобритании предполагают, что так как основной логистический маршрут снабжения ВСУ остается незатронутым, а защитники не прекращают ведения локальных контратак, Авдеевка, судя по всему, останется под контролем Украины, как минимум, еще на протяжении нескольких следующих недель.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский сообщал об активизации оккупантов и потерях РФ за сутки на Таврическом направлении.