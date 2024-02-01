О том, как Москва смогла усилить меры контроля над боевиками ЧВК «Вагнера», фактически присоединив десантно-штурмовые отряды наемников Пригожина к «Росгвардии», пишет «НБН», ссылаясь официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как отмечают аналитики военной разведки Британии, в состав 1-го корпуса добровольцев «Росгвардии» уже «влилось» 3-ри бывших десантно-штурмовых отряда ЧВК «Вагнер», — 15-е, 16-е и 17-е подразделения.

Предполагается, что такое расширение личного состава, позволит «Росгвардии» развернуть свои обновленные добровольческие подразделения не только на территории Украины, но и в некоторые странах Африки. В частности, бывшим «вагнеровцам» предлагают подписать 6-месячные контракты для службы в Украине и 9-месячные — на Африканском континенте.

В Минобороны Великобритании добавили, что интеграция десантно-штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» в вышеописанные корпуса «Росгвардии», с достаточно высокой вероятностью, свидетельствует об успешном переподчинении «вагнеровцев» именно «Росгвардии», что явно усиливает контролирование государством-террористом большей части группы «Вагнера».

Ранее мы писали о том, что в британской разведке раскрывали основные методы пополнения личного состава армии Путина.