О том, есть ли на данный момент свидетельства, подтверждающие информацию касательно гибели генерал-лейтенанта Татаренко вследствие атаки ВСУ на военную авиабазу «Бельбек» на территории временно оккупированного Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, аналитики ОК «Юг» сейчас ведут сбор и обработку данных из проверенных источников, включая некоторую достоверную информацию, поскольку осознают — «в условиях гибридной войны» даже сами «освободители» иногда преподносят дезинформацию, выгодную им, и по этой причине, «после проверки», в ОК «Юг» обязательно сообщат.

Спикер ОК «Юг» акцентировала:

На данном этапе у меня нет подтверждения такой информации.

Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» озвучивали несколько версий взрыва на авиабазе «Бельбек» в Севастополе.