О том, что вследствие вышеописанной атаки был поврежден «Аскольд», являющийся носителем крылатых ракет «Калибр», который оккупанты намеревались спустить на воду, и оперативно ввести в состав ЧФ РФ, не позднее декабря 2023-го года, однако на данный момент Кремль отказался от таких долгосрочных планов, пишет «НБН», ссылаясь на фотосвидетельство, обнародованное в X-аккаунте OSINT-исследователя MT Anderson.

В частности, «цифровой» аналитик разместил спутниковые фотоснимки, датированные 2-м декабря прошлого и 30-м января текущего года, и на указанных изображениях невозможно увидеть какие-либо изменения в состоянии военного корабля ЧФ РФ: можно сделать простой вывод — после ракетной атаки на завод «Залив» в Керчи, корвет или не подлежит восстановлению, или этот процесс не по силам оккупантам.

Аналитик акцентировал:

Похоже, что российский флот считает, что его можно исправить, но в какие сроки — вот вопрос, который мы должны задать. Возможно, они нам ответят?

Ранее мы писали о том, что в Defense Express рассказывали об уникальности операции по уничтожению «Аскольда».