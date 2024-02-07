О том, что выплату наивысшего среднего дохода могут рассчитывать не только украинские программисты или занятые в IT-сфере, поскольку немалые заработные платы государство гарантирует военным, пишет «НБН», ссылаясь на данные кадрового интернет-портала WORK.UA.
Как стало известно, самые престижные зарплаты начисляют украинцам, выбравшим для себя нижеуказанные специализации в ВСУ:
- оператору ПТРК, например, «Стугны-П», заплатят 85 000 гривен;
- огнеметчику — 75 000 гривен;
- командиру танка — 75 000 гривен;
- разведчику-диверсанту — 73 000 гривен;
- «номеру обслуживания» при артиллерийском орудии или РСЗО — 73 000 гривен;
- танкисту — 72 000 гривен;
- наводчику — 71 000 гривен;
- снайперу — 71 000 гривен.
Ранее мы писали о том, что в Раде сообщили, когда вступит в силу законопроект по усилению мобилизации.