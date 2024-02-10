О том, по какой причине Североатлантический Альянс намерен взять на себя контроль над поставками вооружения и боеприпасов в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на материал Handelsblatt.

Как стало известно, проект, касающийся перевода «Рамштайна» под ответственность Альянса, был разработан при участии советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Но в СМИ полагают, что подобный шаг был бы «взрывоопасным», поскольку с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, в НАТО делали немалый акцент касательно приоритетности в снабжении оружием нашей страны на основе суверенных одобрений отдельно взятыми странами-членами, а не только согласно программе оборонного блока.

Впрочем, как оказалось, вышеописанную концепцию поддерживают не только восточноевропейские страны, но и Великобритания с Францией, вопреки скептической позиции Германии, считающей, что такой шаг НАТО послужит «на руку» нарративам Кремля, в частности, о якобы войне Альянса с РФ.

Предполагается, что все вышеуказанные изменения спровоцированы опасениями НАТО касательно вероятного возвращения в Белый Дом скандального экс-президента Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, что Медведев угрожал устроить «апокалипсис» в случае войны России с НАТО.