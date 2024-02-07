Экс-президент РФ в своем Telegram-канале высказался о заявлениях лидеров стран-членов НАТО относительно подготовки Альянса к возможной войне с государством-террористом, информирует «НБН».

По словам соратника Путина, Москва якобы неоднократно говорила, что Россия не будет вступать в военный конфликт с военно-политическим блоком и Евросоюзом. Медведев считает, что главы государств продолжают «опасную болтовню» на эту тему, чтобы отвлечь внимание избирателей и объяснить им финансовую поддержку Украины.

Скандальный политик обвинил европейских лидером во лжи, поскольку война РФ с Альянсом «пойдет не по сценарию спецоперации». Бывший лидер россиян признал, что военные потенциалы его страны и НАТО несопоставимы, поэтому ответ государства-террориста будет «ассиметричным».

Замглавы Совбеза России заявил, что для «защиты территориальной целостности», оккупанты применят крылатые и баллистические ракеты со «специальными боеголовками», устроив «апокалипсис». Медведев добавил, что по этой причине на Западе должны «говорить горькую правду» своим избирателям.

Ранее соратник Путина возмутился из-за указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ.